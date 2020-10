Comet Days: giochi PS4 e Xbox One scontati fino al 50% nel nuovo volantino

Il Gruppo Comet (non presente in tutte le regioni italiani) lancia il nuovo volantino di ottobre denominato Comet Days, con tanti sconti validi fino al 14 ottobre anche su console e videogiochi.

Comet ricorda la disponibilità dei preordini di PS5 e PS5 Digital Edition (rispettivamente a 499 e 399 euro) e Xbox Series X/S (499 e 299 euro), inoltre segnaliamo il preordine di FIFA 21, prenotando il gioco entro l'8 ottobre pagherete 59.99 euro invece di 69.99 euro per la Standard Edition.

Il pacchetto PlayStation 4 PRO 1TB con MediEvil costa 399.99 euro invece di 439.98 euro, con un risparmio di 39,99 euro sul listino. Da segnalare anche la promozione che prevede uno sconto del 50% su tutti i giochi del catalogo Xbox One e del 30% su una selezione di titoli per PS4 tra cui DiRT 4, FIFA 20, The Evil Within 2, EA Sports UFC 4, Metro Redux e Kingdom Come Deliverance.

