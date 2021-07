Comet Days: nuovi sconti online e in negozio fino al 14 luglio

La nota catena di rivenditori Comet ha appena lanciato i Comet Days, una nuova promozione a tempo estremamente limitato che rimarrà disponibile online e in negozio solamente fino al 14 luglio. Scopriamo assieme cosa c'è di interessante in sconto.

Le offerte dei Comet Days abbracciano diversi settori della tecnologia, dagli smartphone alle televisioni, ma a noi interessa la sfera videoludica. Se possedete PlayStation 5, potreste prendere in considerazione l'acquisto del nuovo DualSense Cosmic Red a 69,99 euro, anziché 74,99 euro. Se invece volete giocare comodamente, segnaliamo che c'è in offerta la sedia da gaming Smart Sales di colore blu a 99 euro, con il 33% di sconto sul prezzo pieno di 149 euro.

Opportunità anche sul PC da gaming Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH05, proposto a 899 euro anziché 1199 euro: dotato di un monitor 15,6 pollici, monta sotto al cofano un processore AMD Ryzen 7 4800h, una memoria RAM da 16 GB, un hard disk da 1TB, un SSD da 512 GB e una scheda grafica NVIDIA GTX 1650 Ti 4GB. Potete consultare tutte le offerte dei Comet Days dirigendovi a questo indirizzo.

Non fanno parte dei Comet Days, ma ci teniamo a segnalare che sono disponibili anche tanti sconti sui prodotti Nintendo. Switch Lite può essere acquistata a 199 euro, mentre i Joy-Con verde e rosa a 67,99 euro e i Joy-Con viola e arancione a 64,99 euro. Ci sono poi tanti giochi scontati, come Super Mario Party a 44,99 euro, Animal Crossing New Horizons a 49,90 euro, The Legend of Zelda Breath of the Wild a 57,99 euro, Super Mario Odyssey a 50,99 euro, Mario Kart 8 Deluxe a 50,99 euro, Ring Fit Adventure a 69,90 euro e molto altro. Consultate questa pagina per visionare tutte le offerte di Nintendo.