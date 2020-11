Comet volantino anteprima Black Friday: migliori offerte giochi e accessori

Gruppo Comet presenta il nuovo volantino Anteprima Black Friday valido dal 12 al 25 novembre, in attesa delle offerte per il Venerdì Nero che quest'anno si terrà il 27 novembre. Vediamo i prodotti in offerta per la categoria videogiochi e console.

Da segnalare le cuffie Wireless PlayStation di Sony Gold Wireless Headset + Fortnite Voucher e le cuffie Wireless 9455165 a 59.99 euro l'una, particolarmente interessante il primo pacchetto che offre il Gold Wireless Headset di colore nero e vari bonus per Fortnite tra cui il Costume Epico Neo Versa e il Dorso Decorativo Epico Neo Phrenzy, oltre a 2.000 V-Bucks da spendere liberamente.

In sconto anche FIFA 2 per PlayStation 4 venduto in abbinata con il DualShock 4 e un voucher FIFA 21 Ultimate Team a 79.99 euro, un prezzo davvero interessante per un pacchetto che include un controller DualShock originale Sony, una copia digitale del gioco e un codice per ottenere contenuti bonus in FUT.

Un piccolo antipasto in attesa delle offerte del Black Friday 2020 che inizieranno da lunedì 23 novembre con i primi sconti della Settimana del Black Friday e proseguiranno poi fino al 27 novembre, continuando nel Black Weekend (28 e 29 novembre) e terminando per il Cyber Monday in programma lunedì 30 novembre.