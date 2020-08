Comet Volantino Hi-Tech: sconti su PlayStation 4 Pro e Dualshock 4

Anche Comet, come la maggior parte dei rivenditori operanti sul territorio nazionale, ha rinnovato le sue offerte in vista della fine dell'estate. Il nuovo Volantino Saldi Hi-Tech, lanciato ieri, sarà attivo fino al 4 settembre e propone anche una serie di offerte su console e videogiochi. Scopriamole assieme.

I saldi videoludici di Comet si focalizzano sui prodotti di casa PlayStation. PS4 Pro, innanzitutto, viene proposta a 399 euro invece di 410 euro. Se invece stavate valutando l'acquisto di un nuovo Dualshock 4, questa potrebbe rappresentare l'occasione giusta, visto che viene offerto al prezzo di 49,99 euro (invece di 69,99 euro) in differenti colorazioni: nera, bianca, rossa e blu. Potete approfittare delle offerte del volantino sia sul sito ufficiale di Comet, sia dirigendovi in uno dei punti vendita. Per scoprire la filiale più vicina a casa vostra potete dirigervi a questo indirizzo. Potete anche usufruire del finanziamento a tasso zero in venti mesi su un importo minimo di 320 euro.

Il volantino, ricordiamo nuovamente, sarà attivo fino al prossimo 4 settembre. Ne approfittiamo per segnalarvi che in questi giorni sono stati lanciati anche il volantino di MediaWorld, il volantino di Expert, e il volantino di Unieuro.