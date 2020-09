Comet Volantino Sottocosto: sconti su PS4 con Avengers e The Last of Us 2

La nota catena Comet ha rinnovato le sue offerte in vista del rientro a scuola, proponendo sconti piuttosto allettanti su un'ampia varietà di prodotti tecnologici, tra i quali ovviamente non mancano anche videogiochi e console. Scopriamoli assieme!

A spiccare è il bundle comprendente PlayStation 4 Slim da 500 GB e Marvel's Avengers, venduto al prezzo di 299,99 euro anziché 373,99 euro. In sostanza, il gioco degli eroi più potenti della Terra, arrivato sul mercato nella giornata di ieri, viene regalato. Rimanendo in ambito PlayStation 4, segnaliamo l'offerta su The Last of Us Part 2, esclusiva Naughty Dog proposta al prezzo promozionale di 49,99 euro, invece di 74,99 euro. Per chi invece gradisce giocare in mobilità, c'è Nintendo Switch Lite in sconto a 199 euro anziché 219 euro, nelle colorazioni giallo, blu, grigia e rosa.

Il volantino Sottocosto Back to School di Comet sarà valido fino al 14 settembre, e prevede anche il finanziamento a Tasso Zero in 20 mesi con prima rata a gennaio su una spesa minima di 320 euro. Maggiori informazioni potete trovarle sul sito ufficiale di Comet o presso i punti vendita. Il volantino è consultabile a questo indirizzo.