Comic Sands è un platform realizzato con Dreams, il gioco di Media Molecule per PS4

Durante la Train Jam 2018, evento dedicato agli sviluppatori indipendenti, è stato mostrato, un gioco di piattaforme realizzato interamente con Dreams , il nuovo gioco diin arrivo quest'anno su PlayStation 4.

Comic Sands è un progetto tecnicamente molto semplice, con protagonista un personaggio di forma quadrata intento a muoversi attraverso vari livelli in stile fumetto. Non si tratta di un gioco particolarmente complesso, realizzato principalmente per mostrare le potenzialità di Dreams, risultato riuscito, come potete vedere nel filmato pubblicato in apertura della notizia.

Dreams è ancora privo di una data di lancio, Sony e Media Molecule hanno confermato che il gioco uscirà nel corso del 2018 su PS4 con supporto per PlayStation VR.