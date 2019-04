Comicon 2019: gli appuntamenti videoludici da non perdere alla fiera di Napoli

Torna, puntuale come ogni anno, uno degli appuntamenti più attesi dai fan di fumetti, videogiochi, cinema e serie TV. Stiamo parlando della 21ª edizione del Comicon 2019, che si svolgerà dal 25 al 28 aprile presso la Mostra d'Oltremare a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta.

L'organizzazione della fiera e il curatore dell'Area Videogiochi Antonio "Tanzen" Fucito hanno in serbo per noi un mucchio di panel dedicati al nostro medium preferito, durante i quali gli ospiti illustri avranno modo di parlare dei giochi più caldi del momento e approfondire alcune tematiche estremamente attuali. Dopotutto, gli argomenti non mancano di certo, visto che ci troviamo in un momento storico decisamente importante. La generazione attuale è entrata nella sua fase finale, pronta a cedere il passo alle tanto attese PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Su PC, con la discesa in campo di Epic Games, infuria la battaglia dei client, mentre sempre più compagnie - Google compresa - decidono di investire nel gaming in streaming. Nel frattempo, c'è ancora chi sogna la console unica...

Tra gli attesi ospiti del Napoli Comicon ci sarà anche il nostro Francesco Fossetti, che sarà alla Mostra d'Oltremare nella giornata di venerdì 26 aprile. Dalle 11:00 alle 12:00 intavolerà con Antonio Fucito una discussione focalizzata sull'ignoranza sui videogiochi, visto che nel 2019 c'è ancora chi fatica a comprendere il nostro medium e il corretto modo di fruirne. Dalle 14:00 alle 15:00, assieme a Matteo Santicchia, Tommaso Stio e Simone De Gregorio, parlerà invece delle esclusive. I quattro cercheranno di capire se questa tipologia di titoli riuscirà ancora a fare la differenza nella prossima generazione. A seguire, trovate il programma completo dell'Area Videogiochi del Napoli Comicon 2019.

Giovedì 25 aprile

11:00 - 12:00 | Benvenuti al COMICON Videogiochi

12:00 - 13:00 | Focus su Mortal Kombat XI

13:00 - 14:00 | Il futuro dei videogiochi è in streaming?

14:00 - 16:00 | Days Gone: recensione live e anteprima del gioco

16:00 - 18:00 | Dario Moccia. Late Show dei Povery, con Tanzen

18:00 - 19:00 | Videogiochi Tripla A: un modello in crisi?

Venerdì 26 aprile

11:00 - 12:00 | Ignoranza sui videogiochi, è giunta l’ora di conoscere meglio l’argomento?

12:00 - 13:00 | Concept Art e Grafica 3D per videogiochi

14:00 - 15:30 | Le esclusive faranno ancora la differenza nella prossima generazione?

16:00 - 17:00 | pow3R - Late Show dei Povery con Tanzen

17:00 - 19:00 | Cosplay Challenge Videogiochi a cura del Kc Group

Sabato 27 aprile

11:00 - 12:00 | Pixel Art e 3D: stili grafici a confronto

12:00 - 13:00 | Steam, Gog, Epic, Origin e tanti altri: la frammentazione degli store su PC

14:00 - 16:00 | Streaming videoludico: presente ed evoluzione delle console

16:00 - 18:00 | Sabaku. Late Show dei Povery con Tanzen

18:00 - 19:00 | Violin&Dragons - Musica per buoni videogiocatori

Domenica 28 aprile

11:00 - 12:00 | Il futuro dei videogiochi: verso la console unica?

12:30 - 14:30 | Sabaku no Maiku spiega Sekiro: Shadows Die Twice

15:00 - 16:00 | Troppi videogiochi = rischio noia?

16:00 - 17:00 | PS5, Xbox Scarlett e la next-gen - Powered by IGN italia

17:30 - 18:30 | Violin Café - Musiche emozionanti di videogiochi

Per maggiori informazioni, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale del Comicon.