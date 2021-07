Cominciano oggi le Finals della Warzone European Summer Series!

Le cose cominciano a farsi interessanti nella Warzone European Summer Series, in cui i vincitori dei gironi si incontrano oggi per la fase finale del torneo.

Nel Gruppo A la Russia ha dominato gli avversari con un record di 3-0 del duo Recrent e Ubica, mentre nel gruppo B l’Inghilterra di Tommey e Fifakill ha terminato al primo posto con un punteggio di 2-1.

Ad avere la meglio nel combattuto gruppo C è stata la Spagna di Flex COD e Xaxe, anche essa grande favorita per la quota del montepremi di €60.000. I vincitori dei tre gruppi saranno raggiunti nella fase finale anche dalla Turchia, qualificatasi come migliore seconda della fase a gironi. Il torneo si concluderà proprio oggi 1° luglio, partendo dalle semifinali che vedono Russia vs Spagna e Inghilterra vs Turchia. Chi riuscirà ad arrivare in finale e vincere la Warzone European Summer Series?

Fai il tifo per la tua squadra alle Warzone European Summer Series con il bundle a tema calcistico “Hat Trick Bundle”, disponibile nei negozi di Warzone e Black Ops Cold War. Il bundle contiene skin Operatore ispirate alle bandiere dell’Inghilterra, della Germania e della Francia. Con il bundle i giocatori potranno anche ottenere la nuova animazione per mossa finale “Penalty Kick”.

A commentare questa fase finale sarà ancora il duo esperto formato da Alan Brice e Chris Tunn, mentre fa il suo ritorno come ospite speciale anche Elz The Witch. Ad affiancare i tre nel commento di questa fase finale del torneo ci sarà anche il sempre frizzante Big Zuu.

Le Finals della Warzone Summer Series verranno trasmesse come sempre nel canale Twitch di Call of Duty, questo 1° luglio a partire dalle 18:00.

Il montepremi da €60.000 verrà diviso tra tutte le squadre partecipanti, con il vincitore che porterà a casa un premio da ben €15.000 e il titolo di campione della Warzone European Summer Series.