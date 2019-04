Cominciano i preordini di Oculus Quest e Rift S! Spedizioni dal 21 maggio

Oggi inizia l’F8 e Oculus è felice di annunciare che le spedizioni di Oculus Quest e Rift S cominceranno ufficialmente il 21 maggio!

Oculus Quest, il primo sistema di gioco VR all-in-one di Oculus, offre la completa libertà di movimento. Per coloro che possiedono un PC Windows 10 e una scheda grafica adatta ai giochi per PC, Rift S include i contenuti più coinvolgenti che la realtà virtuale può offrire. Scegliete il visore che più si adatta alle vostre esigenze! Il prezzo di lancio per entrambi i visori è di 449€ e sono preordinabili a partire da oggi su oculus.com/quest e oculus.com/rift-s.

La VR permette di sfidare i limiti della realtà e di esplorare nuovi mondi - anche con persone che si trovano dall'altra parte del pianeta. Se Oculus Go è servito per avvicinare la VR a un pubblico più vasto che mai, oggi Oculus apre le porte ad una VR 6DOF completamente immersiva, permettendo di muoversi nello spazio virtuale come fareste in quello reale.

Il tuo mondo, Le tue regole

Entrare in VR sarà facile come giocare su una console. Sia Quest che Rift S utilizzano Oculus Insight, tecnologia all'avanguardia che consente il tracciamento interno-esterno con sensori integrati nel visore. Mappando lo spazio intorno a voi e la vostra posizione all’interno, Oculus Insight permette di navigare in spazi virtuali e fisici, il tutto in tempo reale. Configurare il proprio spazio di gioco è semplice come indossare il visore.

Gioca come preferisci su Quest

Senza bisogno né di fili né di un PC (utilizza un chipset Qualcomm Snapdragon 835), Quest è pronto per il gaming quando e ovunque si voglia. Sarà anche possibile condividere il divertimento con gli amici tramite la funzione di casting (in beta su Quest), che permette di trasmettere sull'app mobile di Oculus o sul proprio televisore. Il lineup al lancio include oltre 50 titoli che spaziano da sparatutto a giochi social pass-and-play. Quest include cinque entusiasmanti demo in anteprima che sarà possibile provare si da subito:

Beat Saber (Beat Games): Mantenete il ritmo mentre tagliate i cubi. Questa demo include un tutorial e due canzoni a due diversi livelli di difficoltà.

Creed (Survios): Diventare Adonis Creed e lottare per stabilire la propria eredità dentro e fuori dal ring. In questa demo, avrete un solo match a disposizione per affrontare uno dei vostri sfidanti sul ring.

Journey of the Gods (Turtle Rock Studios): Vestite i panni di un uomo o di una divinità mentre collezionate oggetti, guadagnate potenziamenti e combattete i nemici in questo gioco dalle grafiche straordinarie. Con tre livelli di difficoltà, questa demo presenta versioni ridotte del tutorial e della lotta con il primo boss.

Space Pirate Trainer (I-Illusions): Combattere ondate implacabili di droidi con tutte le armi e i gadget a disposizione come uno Space Pirate. Questa demo permette di giocare la prima parte, carica di azione, e di sfidare il primo boss.

Sports Scramble (Armature): Con una divertente rivisitazione degli sport tradizionali, questa demo permette di giocare una partita di tennis contro un avversario AI o contro i propri amici e familiari in modalità multiplayer online a due giocato.

Ae volete saperne di più, vi consigliamo caldamente di leggere la recensione di Oculus Quest a cura di Giuseppe Arace. Al prezzo di 40$ è inoltre possibile acquistare Oculus Quest Travel Case, la custodia da viaggio per Oculus Quest che include una fodera e un guscio esterno per una maggiore comodità e una protezione aggiuntiva quando si è in movimento. Altri accessori sono in arrivo, quindi rimanete sintonizzati per i dettagli.

Una piattaforma PC-powered

Con Rift S, è possibile accedere immediatamente alla stessa libreria di Rift - con lo stesso software stack. Ciò significa che la propria Oculus Home è uno spazio social e personalizzabile dove con i propri amici ci si potrà incontrare prima di lanciarsi in un'avventura VR condivisa. Con un'ottica migliorata e un display ad alta risoluzione, Rift non è mai stato così bello.

Oculus Insight include una modalità passthrough sia per Quest che per Rift S per aiutare a mantenersi in sicurezza in VR mostrando il proprio ambiente reale mentre si indossa il visore - Rift S fa un ulteriore passo avanti. Grazie a Passthrough+, una vera e propria funzione passthrough stereo-correct, si potrà sfruttare gli avanzamenti del tempo di esecuzione di Oculus come ASW, e utilizzarli con Dash per la propria esperienza di realtà mista.

Un ecosistema in evoluzione

Con un visore pensato per tutti, non c’è occasione migliore per giocare in VR. Quest offre il punto d'ingresso più semplice ad una VR 6DOF, mentre Rift S offre i contenuti più all'avanguardia e una grafica di nuova generazione. Insieme, continueranno a guidare un ecosistema 6DOF in rapida evoluzione, dove sviluppatori affermati e indie possono raggiungere un pubblico in costante crescita. Quest e Rift S spingeranno il settore in avanti - e questo è un bene per tutti.