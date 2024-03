Cominciano i Saldi Blockbuster su Nintendo eShop: da Prince of Persia a Zelda e Mario!

Con la nuova settimana sono iniziate le promozioni sui migliori Blockbuster del Nintendo eShop. Seguendo la scia del Mar10Day su eShop con il 10% di punti d'oro ottenibile su vari giochi Switch, la Grande N ha messo a punto tante offerte su una vasta gamma di esclusive e di produzioni terze party. È tempo di fare shopping con il meglio del settore.

Anche in questo caso, di nomi illustri ve ne sono parecchi: ad esempio, possiamo citare Prince of Persia The Lost Crown, Mario + Rabbids Sparks of Hope, Hogwarts Legacy, Animal Crossing New Horizons, The Legend of Zelda Link's Awakening e molto altro ancora. Tra valanghe di giochi in offerta a meno di 10 euro sull'eShop e quanto fatto da oggi, c'è una vasta scelta di avventure da iniziare e portare a termine con la propria console ibrida. Siete curiosi di saperne di più sui Saldi Blockbuster sul Nintendo eShop? Allora vi rimandiamo all'elenco presente qui di seguito.

Animal Crossing New Horizons - da 59,99 euro a 39,99 euro;

Super Mario Odyssey passa da 59,99 euro a 39,99 euro;

EA Sports FC 24 va in sconto da 59,99 euro a 17,99 euro;

Hogwarts Legacy - da 59,99 euro a 35,99 euro;

Mario Strikers Battle League Football passa da 59,99 euro a 39,99 euro;

Prince of Persia The Lost Crown - da 49,99 euro a 29,99 euro;

The Legend of Zelda Link's Awakening passa da 59,99 euro a 39,99 euro;

Diablo II Resurrected - da 39,99 euro a 13,19 euro;

Xenoblade Chronicles 2 - da 59,99 euro a 39,99 euro.

Questa è solo una piccola parte dei giochi disponibili in offerta sull'eShop fino al 7 aprile. Avete trovato qualche gioco da voler recuperare ad un prezzo più basso rispetto a quello di listino?