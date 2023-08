Command and Conquer Legions: l'RTS culto torna nel 2023 con uno spin-off mobile

Le fucine digitali di Level Infinite, nuovo brand di Tencent, ci informano di essere attualmente al lavoro su Command and Conquer Legions, un videogioco strategico sviluppato in collaborazione con Electronic Arts e destinato ad approdare più avanti nel 2023 su sistemi mobile iOS e Android.

"Legions è stato creato appositamente pensando sia le piattaforme che i giocatori mobile, adattandosi al modo in cui le persone si divertono sui loro dispositivi con sessioni più brevi e veloci e con controlli semplificati", spiega il Senior Director di Level Infinite Anthony Crouts prima di sottolineare come "il gameplay strategico di Legions offre un nuovo tipo di esperienza, pur presentando unità, eroi e aspetti familiari ai precedenti capitoli di Command & Conquer".

L'impianto ludico di Legions verterà attorno alle battaglie PvE e PvP da svolgersi in tempo reale contro altre fazioni mentre si è alla ricerca del Tiberium, una potente risorsa che può essere utilizzata per il progresso tecnologico e bellico. Il titolo proporrà una grande mappa condivisa che sarà accessibile agli altri comandanti a livello globale, con i quali formare delle alleanze strategiche.

Grazie anche alla costruzione di avamposti, i giocatori potranno estendere il proprio raggio d'azione e assicurarsi nuove linee di rifornimento. Il lancio ufficiale di Command and Conquer Legions è previsto entro la fine dell'anno su App Store e Google Play, con una Closed Beta pianificata per fine agosto in Australia, Canada, Francia, Messico, Nuova Zelanda e Filippine, solo su dispositivi Android.