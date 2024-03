Command and Conquer: nuova Remaster in arrivo? Lo suggerisce il Producer della serie

Nel messaggio condiviso da Jim Vessella a margine dell'annuncio dell'arrivo dei giochi classici di EA su Steam, il produttore della collezione rimasterizzata di Command & Conquer ha suggerito l'arrivo di una seconda raccolta attualizzata della storica serie RTS.

L'esponente di Respawn incaricato di produrre la Remaster di Command & Conquer si è infatti affacciato sulle pagine del negozio digitale di Valve per solleticare la curiosità della community con delle dichiarazioni che sembrerebbero presagire, appunto, il ritorno della saga strategica di EA con una nuova raccolta con grafica e gameplay modernizzati.

Pur senza esporsi e svelare i piani futuri del suo team, Vessella ha spiegato che "dopo il lancio della prima C&C Remastered Collection ho detto al nostro Consiglio della Community che avrei continuato a trovare delle nuove opportunità per supportare i fan e il franchising di Command & Conquer, ove possibile".

È proprio il riferimento di Vessella alla 'prima' (e per il momento unica) C&C Remastered Collection ad aver scatenato un acceso dibattito sui social e sui forum più frequentati dalla community, con tanti che si chiedono se sia o meno in arrivo una seconda raccolta attualizzata di Command and Conquer. Staremo a vedere.

Intanto, ricordiamo agli appassionati di videogiochi strategici che lo sviluppo dell'RTS di Star Wars targato Bit Reactor prosegue nonostante i licenziamenti di EA.