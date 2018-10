Command & Conquer: Electronic Arts sta pensando a dei remaster dei classici della serie

Dopo l'accoglienza ricevuta da Command & Conquer: Rivals in arrivo su dispsitivi mobile, Jim Vessella, produttore esecutivo presso Electronic Arts, ha dichiarato che la compagnia statunitense sta pensando di realizzare dei remaster dei vecchi capitoli della storica serie Real Time Strategy.

"Come molti di voi sapranno, abbiamo recentemente annunciato Command & Conquer: Rivals, un gioco mobile ambientato nel mondo di Command & Conquer. A seguito del reveal di Rivals, vi abbiamos sentiti chiari e forti: la community di Command & Conquer vuole anche che la serie faccia il suo ritorno su PC. E, da fan di C&C da oltre 20 anni, non potrei essere più d'accordo. Con questo in mente, abbiamo esplorato alcune entusiasmanti idee riguardo al rimasterizzare i giochi classici su PC, e già stiamo pensando al nostro primo tentativo di celebrare l'immimente 25° anniversario della serie". Quest'ultima frase, tra le altre cose, lascerebbe presagire che EA stia pensando ad un capitolo del franchise completamente nuovo, che potrebbe arrivare in seguito alla pubblicazione di queste ipotetiche versioni rimasterizzate degli episodi più iconici della serie. Naturalmente, si tratta solo di una supposizione priva di alcuna conferma ufficiale.

Rimaniamo dunque in fiduciosa attesa che Eletronic Arts annunci delle novità riguardo alla serie. Quanto vi piacerebbe vedere il ritorno dell'RTS su PC? Intanto vi ricordiamo che Command & Conquer: Rivals è atteso su dispositivi iOS e Android, ma la data di uscita non è ancora stata annunciata dal publisher.