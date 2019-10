Command & Conquer Remaster: online il primo teaser del gameplay

Buone notizie per gli amanti degli strategici, e in generale della saga di Command & Conquer, uno dei capisaldi del genere su PC. Electronic Arts ha diffuso il primo teaser del gameplay dell'attesissima remaster del gioco, che ci dà una prima idea sulle migliorie apportate a livello di grafica e texture.

Command & Conquer Remaster è stata sviluppata nel classico stile visuale 2D per rimanere il più possibile fedele allo spirito del titolo originale. A lavorare al gioco ci sono Petroglyph e Lemon Sky: questi ultimi hanno curato il concept, i modelli e le animazioni dei singoli asset, tutti rifatti da zero, mentre i primi hanno reso possibile la feature che permette di passare dalla grafica classica a quella moderna durante la partita.

Sarà presente anche la possibilità di zoomare, in modo che i giocatori possano ammirare al meglio i dettagli in alta definizione durante il gioco. Annunciato l'anno scorso, Command & Conquer Remaster non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma restate "sintonizzati" sulle nostre pagine, e vi diremo di più non appena sarà possibile.

Nel frattempo diteci: cosa vi aspettate dal ritorno dello storico videogame? Nell'attesa del gioco, sapevate che ben tre titoli di Command & Conquer sono diventati retrocompatibili con Xbox One?