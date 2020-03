Command & Conquer Remastered Collection esce a giugno: ecco il nuovo video

Come promesso, i vertici di Electronic Arts hanno pubblicato il nuovo video gameplay di Command & Conquer Remastered Collection. Approfittando dell'occasione, l'azienda statunitense ha fissato la data di lancio ufficiale della reinterpretazione current-gen dello storico strategico per PC.

Il nuovo filmato ci permette di ammirare delle scene di gioco inedite tratte dai capitoli della serie che saranno inclusi nel pacchetto celebrativo di C&C, ossia Tiberian Dawn e Red Alert. La Remastered Collection di Command & Conquer sarà disponibile a partire dal 5 giugno, con approdo simultaneo sugli store digitali di EA Origin e Steam.

Ad occuparsi del progetto saranno gli sviluppatori di Lemon Sky Studios e Petroglyph Games, questi ultimi composti da alcuni ex designer e programmatori dei Westwood Studios che hanno dato forma ai capitoli precedenti di questa epopea RTS.

Le scene di gameplay immortalate in questo nuovo video ci permettono di ammirare il lavoro compiuto sulle animazioni delle unità e sulla ricostruzione dei filmati in che fanno da intermezzo tra una missione e l'altra. Tra gli interventi compiuti dalle due software house è poi impossibile non citare il sensibile aumento nella definizione dell'interfaccia e nella risoluzione di tutti gli edifici e le unità degli eserciti digitali. Con il video di annuncio della data d'uscita di C&C Remastered Collection arriva anche l'apertura dei preordini per le edizioni Standard, Special e 25th Anniversary, con bonus che trovate illustrati nel dettaglio sulle pagine del sito ufficiale di EA.