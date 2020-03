Command & Conquer Remastered Collection: ecco quando arriverà il primo trailer

È arrivato a sorpresa nel corso del pomeriggio l'annuncio del primo trailer di Command & Conquer Remastered Collection, bundle contenente le versioni rimasterizzate di alcuni titoli della serie con tanto di supporto alla risoluzione 4K.

Electronic Arts ha infatti aggiunto sul proprio canale ufficiale YouTube la pagina del trailer d'annuncio del gioco, il quale dovrebbe arrivare alle ore 15:00 di domani, 10 marzo 2020. Nella descrizione del filmato possiamo apprendere inoltre che gli episodi della serie inclusi nel pacchetto sono Tiberian Dawn e Red Alert con tutti e tre i pacchetti aggiuntivi. Ad occuparsi dello sviluppo di questa collection sono i team Petroglyph Games (contenente alcuni ex Westwood Studios, ovvero il team di sviluppo dei vecchi capitoli) e Lemon Sky Studios. Passando invece alle novità introdotte con la remastered, gli sviluppatori promettono oltre al supporto al 4K anche sensibili miglioramenti all'interfaccia utente e ben sette ore di musiche rimasterizzate in collaborazione con il compositore originale, Frank Klepacki.

A questo punto non ci resta altro da fare che attendere il debutto del trailer per vedere finalmente i giochi contenuti nel pacchetto in movimento. Nel caso foste curiosi di vedere già qualcosa sul gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine è presente il primo teaser del gameplay di Command & Conquer Remastered.