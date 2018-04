Command & Conquer: la serie torna in vita con Red Alert Mobile per smartphone

Il colosso cinese Tencent ha annunciato il ritorno della serie Command & Conquer con la riedizione di Red Alert (intitolata Red Alert Online) per iOS e Android.

Al momento purtroppo non ci sono molti dettagli su Command & Conquer Red Alert Online, il gioco è attualmente in fase di sviluppo e uscirà in Open Beta prima in Cina e successivamente in versione completa Free-To-Play con supporto per microtransazioni e acquisti in-app.

Tencent non ha annunciato nulla riguardo la possibilità di lanciare Red Alert Online in Occidente, tuttavia considerando la buona popolarità del brand in Europa e Nord America ci sono buone possibilità che l'app possa fare la sua comparsa anche nel nostro continente.