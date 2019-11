Command Modern Operations: lo "strategico definitivo" di Slitherine è disponibile su PC

Dopo averci portati nel futuro post-apocalittico di Shadow Empire, le esperte fucine digitali di Slitherine sfornano un nuovo strategico, Command: Modern Operations, che ambisce a offrire l'esperienza definitiva per tutti gli appassionati di RTS realistici del genere Wargaming su PC.

Sviluppato da WarfareSims sotto l'egida di Slitherine, Modern Operations rappresenta un'evoluzione di C: MANO pubblicato nel 2013 per evolverne le meccaniche di gameplay attraverso una generosa iniezione di contenuti e di funzionalità studiate per fare la felicità di chi è affezionato al genere.

In Combat Modern Operations, il nostro scopo è infatti quello di gestire tutte le operazioni condotte dalle forze armate di una moderna potenza militare chiamata ad affrontare delle sfide globali e regionali rappresentate da attacchi di matrice terroristica, da conflitti "minori" e da guerre su vasta scala.

Grazie a un'interfaccia estremamente ricca di funzioni e di parametri configurabili, il titolo ci consente di coordinare sul campo di battaglia migliaia di unità aree, navali e terrestri, il tutto per riuscire ad avere la meglio sulle potenze militari nemiche ed estendere il proprio predominio per perseguire gli scopi prefissati dalla nostra fazione.

Rispetto al capitolo precedente, tutti gli elementi del motore, del database, dell'editor, delle mappe, della progressione e dell'accessibilità sono stati ammodernati e rivisti proprio in funzione delle attese nutrite dai fan del genere per Command: Modern Operations, disponibile da oggi su PC alla pagina Steam che vi lasciamo in calce alla notizia insieme alle immagini esplicative e al video che illustra il titolo.