Commander Keen Mobile di Bethesda è stato cancellato?

All'E3 2019 Bethesda aveva annunciato il ritorno di Commander Keen al grido di "Commander Keen is Back!"... che fine ha fatto però il gioco? Ad oggi non ci sono tracce del progetto e nessun accenno compare sui siti ufficiali.

La pagina di Commander Keen rimanda alla home page del sito Bethesda e il profilo Twitter risulta reso privato e svuotato di qualsiasi contenuto, inoltre il trailer di annuncio sul canale YouTube è stato cancellato e attualmente non è più visibile.

Cosa è successo dunque? Difficile dirlo con certezza dato che il publisher non si è pronunciato a riguardo, Bethesda potrebbe aver silenziosamente cancellato Commander Keen oppure sta lavorando al rilancio del progetto con quest'ultimo che potrebbe aver cambiato forma e per questo ha rimosso il "vecchio" materiale.

L'accoglienza riservata a Commander Keen non è stata delle più calorose alla fiera di Los Angeles, all'epoca la stampa internazionale parlava di un gioco mobile privo di particolari guizzi e con uno stile estetico non particolarmente accattivante. Ad oggi Bethesda non ha rivelato nulla sul gioco e l'unico video diffuso è proprio il trailer di annuncio pubblicato nel giugno 2019, ora come detto cancellato.