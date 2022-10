Commandos 2 & 3 HD Remaster Double Pack: quando esce l'edizione fisica? Ecco la data

I vertici di Plaion annunciano la data di lancio dell'edizione fisica di Commandos 2 & 3 HD Remaster, la collezione che comprende la versione attualizzata dei due strategici ad ambientazione bellica.

All'interno del Commandos Double Pack trovano infatti spazio le versioni rimasterizzate di Commandos 1 e 2, un'offerta che consente a tutti i patiti del genere di immergersi nelle atmosfere della serie e godere delle migliorie grafiche, ludiche e contenutistiche delle edizioni attualizzate.

Gli emuli di Sapper, Sniper, Diver, Spy, Thief e Green Beret possono accedere a più di venti missioni da svolgersi sui teatri di battaglia più caldi del pianeta, il tutto approcciandosi alle sfide adottando delle tattiche sempre diverse per avere la meglio sui nemici. Il pacchetto celebrativo di Commandos dà accesso anche alle modalità multiplayer Deathmatch e Collect the Flag, con lobby da 2 a massimo 8 giocatori per sessione.

Commandos Double Pack di Commandos 2 & 3 - HD Remaster sarà disponibile a partire dal 10 novembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in retrocompatibilità con le corrispondenti console Sony e Microsoft. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il video d'annuncio di Commandos 3 HD Remaster.