Commandos 2 HD Remaster e Praetorians HD Remaster annunciati all'E3

L'Electronic Entertainment Expo è sempre un'occasione intrigante per scoprire nuovi titoli, con annunci inediti da parte di publisher e software house di tutto il mondo.

Tra questi troviamo anche Commandos 2 HD Remaster e Praetorians HD Remaster, presentati nel corso dell'E3 2019. Sviluppati rispettivamente da Yippee Entertainment e Torus Games, i due titoli condividono il medesimo publisher: Kalypso Media. Entrambe le produzioni segnano il ritorno su piattaforme di attuale generazione di alcuni classici del genere degli strategici in tempo reale. A presentarli nel trailer di annuncio, troviamo Ignazio Pérez Dolset, fondatore di Pyro Studios, software house realizzatrice della prima versione dei titoli. Nel video ci vengono presentate le sfide che la realizzazione di queste produzioni ha portato con sè, oltre che i primi dettagli sulle due Remaster, che offriranno una grafica e controlli rinnovati. Come di consueto, potete visionarlo direttamente in apertura a questa news.



Commandos 2 HD Remastered approderà su Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC, Mac, Linux, iPAD e Android, mentre Praetorians HD Remaster esordirà esclusivamente su PC Windows, Playstation 4 e Xbox One. Per entrambe le produzioni, la finestra di lancio è l'ultimo trimestre del 2019.