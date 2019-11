Commandos 2 HD Remaster e Praetorians HD Remaster hanno una data di uscita

Le alte sfere di Kalypso Media annunciano la data di lancio su PC e la finestra di commercializzazione delle versioni console su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch di Commandos 2 HD Remaster e Praetorians HD Remaster.

Sviluppate rispettivamente da Yippee Entertainment e Torus Games, le versioni rimasterizzate di questi due iconici strategici in tempo reale con visuale isometrica arriveranno su PC il 24 gennaio del 2020 e approderanno su Mac OS, Linux, console fisse e sistemi portatili iOS e Android nel corso della primavera del prossimo anno.

In Commandos 2 HD Remaster, gli utenti dovranno assumere il controllo di un manipolo di soldati d'élite per portare a termine delle missioni ricavandosi a suon di bombe e di pallottole uno spazio tra le linee nemiche. La riedizione in alta definizione comprenderà delle ambientazioni completamente riscritte, dei personaggi con animazioni più definite, degli effetti particellari più evoluti e realistici, un'interfaccia rinnovata e un nuovo sistema di controlli.

In Praetorians HD Remaster, invece, dovremo guidare un legionario dell'Impero Romano sui campi di battaglia dell'Antico Egitto e sui teatri di combattimento di Italia e Gallia. Nella nostra crociata per diventare i futuri Imperatori, potremo cimentarci in sfide multiplayer riscritte e addentrarci in scenari ridisegnati, con tutte le campagne e le missioni schermaglia del kolossal RTS originario. Tutte le funzionalità e le caratteristiche grafiche delle riedizioni PC di Commandos 2 e Praetorians saranno disponibili anche su console e sistemi mobile nella primavera del 2020.