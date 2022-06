Commandos 3 HD Remaster svelato per PC, PS4, Xbox One e Switch, gratis su Game Pass

Gli sviluppatori di Raylight Games e i vertici di Kalypso Media sono lieti di annunciare Commandos 3 HD Remaster, la riedizione con grafica attualizzata dello strategico ad ambientazione bellica che sarà disponibile a settembre su PC e console, con approdo al day one su Xbox Game Pass.

In questa nuova versione di Commandos 3, gli appassionati di strategici in tempo reale dovranno combattere nelle trincee di Stalingrado, sconfiggere il nemico tedesco nel cuore del Terzo Reich a Berlino e fare leva sulle competenze tattiche acquisite in battaglia per sopravvivere all'invasione della Normandia durante il D-Day.

Sul fronte delle innovazioni ludiche e contenutistiche, la Remaster HD dell'ormai storico RTS di Kalypso Media vanterà un'interfaccia utente riscritta, un comparto grafico con texture e modelli poligonali ricostruiti in alta definizione e dei controlli attualizzati, più tutta una serie di opzioni aggiunte ai menù per una maggiore accessibilità e possibilità di scelta tra risoluzione, dettaglio grafico e comandi. Le versioni console, ovviamente, differiranno da quella PC per tutta una serie di interventi ai controlli e all'interfaccia utente.

La commercializzazione di Commandos 3 HD Remaster è prevista a settembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch in versione digitale (per le edizioni fisiche bisognerà attendere fino al mese di ottobre). Sempre a settembre, in coincidenza del lancio, sarà possibile fruire gratis il titolo su Xbox e PC Game Pass.