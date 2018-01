Commentiamo in diretta il misterioso annuncio di Nintendo stasera dalle 22:45

A sorpresa, Nintendo ha annunciato un misterioso reveal previsto per mercoledì 17 gennaio alle 23:00, ora italiana. Per l'occasione la redazione di Everyeye.it sarà in diretta su Twitch e YouTube per commentare l'annuncio.

"Sintonizzati oggi alle ore 23:00 per scoprire una nuova esperienza interattiva per Nintendo Switch che farà la gioia di adulti e bambini!" Questo è tutto quello che sappiamo al momento, potrebbe trattarsi di un nuovo gioco, di una nuova applicazione multimediale o magari della presentazione di una nuova periferica.

A partire dalle 22:45 saremo in diretta su Twitch e YouTube per attendere le 23:00, ora prevista per l'annuncio. Dopo il reveal, commenteremo quanto visto e risponderemo alle vostre domande e curiosità in merito. Vi aspettiamo sui nostri canali e vi invitiamo a iscrivervi su Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della diretta.