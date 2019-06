Commodore 64 Maxi: tutti i giochi inclusi, da Impossible Mission a California Games

Nella giornata di ieri è stato annunciato il Commodore 64 Maxi, versione a grandezza naturale (con tastiera funzionante) del C64 Mini lanciato lo scorso anno. Questa versione del celebre home computer includerà 64 giochi, tra cui alcuni specifici per VIC20, oltre alla possibilità di aggiungere nuovi titoli tramite chiavetta USB.

Tra i giochi confermati troviamo California Games, Paradroid, Boulder Dash, Attack of the Mutant Camels, Hover Bovver, Iridis Alpha, Gridrunner, Galencia e l'avventura testuale Planet of Death.

Giochi Commodore 64

Alleykat

Anarchy

Attack of the Mutant Camels

Avenger

Battle Valley

Bear Bovver

Boulder Dash

Bounder

California Games

Chips Challenge

Confuzion

Cosmic Causeway

Cyberdyne Warrior

Cybernoid II

Deflektor

Destroyer

Everyone’s a Wally

Firelord

Galencia

Gateway to Apshai

Gribbly’s Day Out

Gridrunner (VIC 20)

Heartland

Herobotix

Highway Encounter

Hover Bovver

Impossible Mission,

Impossible Mission II

IO

Iridis Alpha

Jumpman

Mega Apocalypse

Mission AD

Monty Mole

Monty on the Run

Nebulus

Netherworld

Nodes of Yesod

Paradroid

Pitstop II

Planet of Death

Psychedelia (VIC 20)

Ranarama

Robin of the Wood

Silicon Warrior

Skate Crazy

Speedball 2

Spindizzy

Steel

Street Sports Baseball

Street Sports Basketball

Summer Games II

Super Cycle

Sword of Fargoal

Temple of Apshai Trilogy

The Arc of Yesod

Thing Bounces Back

Thing on a Spring

Trailblazer

Uridium

Who Dares Wins II

Winter Games

World Games

Zynapse

C64 Maxi sarà in vendita dal 5 dicembre 2019 al prezzo di 119.99 euro, al momento i preorder non risultano aperti nel nostro paese, vi aggiorneremo non appena il prodotto sarà prenotabile da Amazon, GameStop e altre catene.