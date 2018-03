Commodore 64 Mini arriva oggi nei negozi al prezzo di 79.99 euro

Il ritorno di un mito: C64 Mini è ora in vendita in Italia al prezzo consigliato di 79,99 euro. Lo storico Home Computer di casatorna in versione "" con 64 giochi classici preinstallati.

Potete acquistare C64 Mini su Amazon.it al prezzo di 79.11 euro, la confezione include il Commodore 64, un Joystick in stile retrò, cavo USB e cavo di alimentazione, mentre l'alimentatore non è incluso ma sarà possibile utilizzare un qualsiasi alimentatore USB oppure le porte del televisore.

C64 Mini include 64 giochi precaricati:

AlleyKat

Anarchy

Armalyte Competition Edition

Avenger

Battle Valley

Bounder

California Games

Chip's Challenge

Confuzion

Cosmic Causeway Trailblazer II

Creatures

Cyberdyne Warrior

Cybernoid II The Revenge

Cybernoid The Fighting Machine

Deflektor

Everyone's A Wally

Firelord

Gribbly's Day Out

Hawkeye

Steel

Stormlord

Street Sports Baseball

Summer Games II

Super Cycle

Temple of ApshaiTrilogy

The Arc Of Yesod

ThingBounces Back

Thing on a Spring

Trailblazer

Uchi Mata

Uridium

WhoDaresWins II

Winter Games

World Games

Zynaps

Hysteria

Impossible Mission

Impossible Mission II Insects In Space

Mega Apocalypse

Mission A.D

MontyMole

Monty on the Run

Nebulus

Netherworld

NobbytheAardvark

Nodes Of Yesod

Paradroid

Pitstop II

RanaRama

Robin Of The Wood

Heartland

Herobotix

Highway Encounter

Hunter's Moon

Slayer

Snare

Speedball

Speedball II Brutal Deluxe

Spindizzy

Star Paws

Rubicon

Skate Crazy

Skool Daze

Su Everyeye.it trovate la recensione del Commodore 64 Mini a opera di Fabio "Kenobit" Bortolotti, il quale ha espresso il suo parere sulla riedizione della macchina Commodore, un prodotto adatto per i nuovo giocatori ma forse incapace di restituire un feeling nostalgico al 100% a coloro che hanno amato questa piattaforma durante gli anni '80.