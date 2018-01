Commodore 64 Mini disponibile per il preordine su Amazon a 79.99 euro

Commodore 64 Mini è ora disponibile per il preorder su Amazon Italia: la riedizione del leggendariouscirà nel primo trimestre dell'anno, nel frattempo potete preordinarlo al prezzo minimo garantito di

C64 Mini è la versione "Micro" dello storico home computer di casa Commodore, una vera e propria icona degli anni '80, tramite il quale potremo rivivere le emozioni di giochi come California Games, Confuzion, Cosmic Causeway Trailblazer II, Creatures, Cyberdyne Warrior, Cybernoid II The Revenge, Impossible Mission, Impossible Mission II, Rana Rama, Speedball II Brutal Deluxe, Spindizzy, Summer Games II, Thing Bounces Back, Thing on a Spring, Trailblazer, Uchi Mata, Uridium e Winter Games, solo per citare alcuni dei 64 titoli precaricati.



La confezione include: C64 Mini, un joystick classico, cavo HDMI e cavo USB per l'alimentatore, il quale dovrà essere acquistato separatamente, in ogni caso è possibile utilizzare un qualsiasi alimentatore USB di smartphone e tablet. Il lancio di Commodore 64 Mini è previsto per il primo trimestre del 2018.