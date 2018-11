Commodore 64 Mini in offerta a 59 euro per il Black Friday!

Non solo PS4 e Xbox One: per il Black Friday anche le mini console sono protagoniste di offerte e sconti, iniziamo con Commodore 64 Mini, ora proposto su Amazon a 59.98 euro anzichè 79.99 euro, con un risparmio pari a 20.01 euro sul prezzo di listino.

La confezione include il C64 Mini, cavo USB per l'alimentazione, cavo HDMI per il collegamento al televisore un joystick classico.

Acquista C64 Mini su Amazon.it a 59.98 euro

Commodore 64 Mini include 64 giochi preinstallati tra cui Anarchy, Avenger, Deflektor, Cybernoid II, Herobox, Hysteria, Impossibile Mission, Firelord, Jumpman, Mission A.D., Monty on the Run, Nebulus, Spin Dizzy, Speedball 2, Summer Games II, Uridium, Zynaps, World Games, Creatures, Hawkeye e tanti altri ancora, con la possibilità di caricare facilmente nuovi giochi tramite chavetta USB.



Sicuramente una buona idea regalo per i nostalgici in vista delle imminenti festività natalizia, ricordiamo che su Everyeye.it trovate anche tante altre offerte per il Black Friday con sconti su console, videogiochi, PC Gaming, accessori, smartphone, computer e altri prodotti!