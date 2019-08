Commodore 64 Mini in offerta a meno di 8 euro, il prezzo più basso mai visto

Incredibile offerta da Unieuro che dopo aver proposto PlayStation Classic a 19 euro mette ora in vendita anche il Commodore 64 Mini ad un prezzo bomba, inferiore ai dieci euro. Incredibile, ma vero!

Sul sito della nota catena è possibile acquistare The C64 Mini al prezzo di 6.99 euro, offerta valida fino al 9 settembre con possibilità di ritiro in negozio per chiunque volesse evitare di pagare i costi di spedizione. Per meno di otto euro è possibile portarsi a casa il Commodore 64 Mini, la confezione include la riproduzione del celebre home computer con 64 giochi preinstallati, un joystick, cavo HDMI e Mini USB per l'alimentazione (alimentatore non incluso) oltre alla manualistica.

La lineup del C64 Mini include oltre sessanta titoli tra cui Boulder Dash, California Games, Alleykat, Anarchy, The Arc of Yesod, Cyberdyne Warrior, Cybernoid, Cybernoid II, Deflektor, Everyone's a Wally, Firelord, Gribbly's Day Out, Hawkeye, Jumpman, Mega-Apocalypse, Mission A.D, Trailblazer, Uchi Mata, Uridium, World Games e Zynaps.

Una bella occasione per aggiungere un pezzo interessante alla propria collezione di retroconsole mini, in attesa del Commodore 64 Maxi (con tastiera funzionante) in arrivo a dicembre e del Mega Drive Mini previsto per il mese di ottobre.

Nota Bene - Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, tutti i contenuti di questo tipo pubblicati su Everyeye.it vengono regolarmente evidenziati con la dicitura "Contenuto Sponsorizzato".