Commodore 64 Mini: primo aggiornamento del firmware (1.0.6) in arrivo il 5 aprile

Il Commodore 64 Mini è disponibile a partire da oggi nei negozi, ma nel frattempo il produttore ha annunciato il primo aggiornamento del firmware (versione 1.0.6) in arrivo il 5 aprile. Vediamo le nuove funzioni che verranno include nell'update.

Come potete leggere sul sito ufficiale di THEC64 Mini, il nuovo firmware 1.0.6 del Commodore 64 Mini aggiungerà le seguenti feature di sistema:

I pulsanti del Joystick riceveranno delle funzioni aggiuntive per alcuni giochi

Piccole modifiche alle descrizioni di alcuni giochi inclusi nella mini console

Verrà risolto un bug occasionale per cui un joystick USB aggiuntivo non veniva rilevato fino al riavvio

Verrà risolto il problema del clic audio intermittente quando si apre il MENU in-game della mini console

Come se non bastasse, il produttore del Commodore 64 Mini ha preannunciato le novità in arrivo con il firmware successivo (versione 1.0.7):

Possibilità di scegliere tra una selezione di dischi tramite USB

Consentire l'accesso a file/giochi su più dischi

Altre feature di aggiornamento da confermare al più presto

Ricordiamo che il firmware 1.0.6 verrà pubblicato il 5 aprile, mentre per l'aggiornamento successivo occorrerà attendere ulteriori dettagli nel corso delle prossime settimane. Per saperne di più sulla retro console, vi lasciamo con la nostra Recensione del Commodore 64 Mini.