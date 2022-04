Un Commodore 65 perfettamente funzionante è in asta su eBay: di cosa si tratta?

Avete 30.000 dollari da spendere entro il 24 aprile 2022? Potete allora recarvi su eBay e provare a far vostro un prototipo di Commodore 65 pienamente operativo, messo in asta da Commotron GmbH. Le offerte sono già state numerose e si è per ora arrivati a circa 28.000 dollari, con il rischio che la cifra possa salire ancora di più.

Si tratta di un cimelio estremamente raro ed ambito dai collezionisti, soprattutto se nell'ottimo stato mostrato dal venditore. Per coloro che non conoscessero la sua storia, il Commodore 65 (noto anche come Commodore 64 DX) era un nuovo computer sviluppato a cavallo tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 da Commodore Electronics. Era stato progettato come successore dell'iconico Commodore 64, tuttavia difficoltà interne della compagnia hanno portato ad un brusco stop ai lavori sul progetto, che dunque non ha mai visto la luce. Fosse stato regolarmente commercializzato, avrebbe avuto un prezzo di 350 dollari massimo.

Sul fronte tecnico, il C65 avrebbe avuto una CPU tre volte più veloce del predecessore a 3,54MHz, una RAM di 128KB (ma con possibilità di espanderla fino a 1MB) ed un chip grafico capace di visualizzare 256 colori diversi con risoluzione massima pari a 1280x400. Nel 1994, al momento della chiusura di Commodore International, una quantità variabile di prototipi C65, compresa tra le 50 e le 2000 unità, hanno trovato il modo di arrivare sul mercato. L'organizzatore dell'asta su eBay è in possesso di uno di tali modelli, in grado di avviare diversi programmi e giochi come The Last Ninja 2.

Chissà come andrà a finire l'asta. Se comunque volete riscoprire questo classico del retrogaming, potete provare a recuperare un Commodore 64 Maxi con vari giochi inclusi. Avete visto invece che Impossible Mission 3 è in arrivo su Commodore 64, riportando così in vita uno dei brand più iconici della storica piattaforma?