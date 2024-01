Commodore, in sviluppo una console portatile! L'annuncio in anteprima su Everyeye

La carica degli handheld che sono tornati di moda coinvolge anche uno degli attori storici dell'industria dell'intrattenimento digitale. Il CEO di Commodore Industries, Luigi Simonetti, anticipa ai microfoni di Everyeye.it l'esistenza di una nuova console portatile a marchio Commodore.

In linea con quanto affermato dallo stesso Simonetti a margine della Milan Games Week sulla volontà di creare una console Commodore, il massimo esponente dell'azienda che ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più importanti della storia dei videogiochi, dei PC casalinghi e più in generale dell'elettronica di consumo non nasconde ai nostri microfoni che "in campo hardware vorremmo promuovere anche una nuova console, sulla quale stiamo già lavorando".

La nuova piattaforma portatile a marchio Commodore, riferisce lo stesso CEO, si trova attualmente in fase di finalizzazione a livello di design ma sarebbe perfettamente funzionante a livello hardware, da qui le riflessioni di Simonetti sulle opportunità offerte dal mercato e sulla necessità di "capire come rendere questo progetto sostenibile", prima di avviarne la produzione e procedere alla sua presentazione ufficiale. Sul fronte delle specifiche, Simonetti conferma ai microfoni di Everyeye.it che si tratterà di una console portatile basata su Windows e in grado di eseguire titoli PC (anche recenti) in modalità dashboard, il tutto ad un prezzo non superiore ai 350 euro. Si tratterà quindi di una vera e propria console haldheld ibrida di Commodore basata su ecosistema PC, sulla falsariga di piattaforme portatili come Steam Deck, ROG Ally o Lenovo Legion Go.

