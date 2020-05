La Commonwealth Games Federation annuncia una partenrship con la Global Esports Federation

La Federazione dei Giochi del Commonwealth ha annunciato una partnership esplorativa con la Global Esports Federation, per trovare nuove opportunità di connessione.

Le due federazioni quindi dovebbero collaborare per valutare e sviluppare nuove e "sostenibili risorse esport" che potrebbero affiancare i Giochi del Commonwealth in occasioni sportive per incoraggiare interventi che promuovano equità, dignità e approcci creativi relativamente all'esport.

La Global Esports Federation è stata inaugurata lo scorso dicembre con il patrocinio della multinazionale cinese Tencent, il cui obbiettivo è quello di farla diventare un "organo di governo globale" per l'ecosistema degli esport.

Un progetto estremamente ambizioso, ma sembra che le cose si stiano muovendo.

“La Commonwealth Games Federation è alla ricerca di nuovi modi per coinvolgere gli esport per legare il Commonwealth Sports Movement al concetto di crescita sostenibile della tecnologia digitale, della connettività nel Commonwealth”. Queste le parole di Dame Louise Martin, Presidente della Federazione dei Giochi del Commonwealth. "Questa partnership ci consente di sviluppare un percorso insieme per un futuro inclusivo e visionario per i giovani e l'intero Commonwealth, raggiungendo un terzo della popolazione mondiale".