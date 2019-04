La community di Apex Legends segnala l'inizio di una nuova ondata di ban

Secondo le sempre più numerose segnalazioni degli utenti della community di Apex Legends effettuate sui forum e sui principali social dedicati allo sparatutto di Respawn, una nuova ondata di ban si starebbe abbattendo in queste ore sui cheater e sugli hacker del battle royale di EA.

Su portali come Reddit e ResetEra, infatti, si stanno moltiplicando i messaggi di chi ritiene di essere incappato in un ban che non gli permette di riconnettersi ai server di Apex Legends dal medesimo sistema (il cosiddetto "hardware ban"), oppure utilizzando un altro account ma collegandosi dallo stesso indirizzo IP.

L'iniziativa promossa da Respawn Entertainment, qualora dovesse essere confermata, rappresenterebbe l'inizio di una nuova serie di atti che il team capitanato da Vince Zampella avrebbe deciso di compiere per arginare il fastidioso fenomeno dei cheater di Apex Legends e, soprattutto, per proteggere i dati e la privacy degli appassionati del loro sparatutto scaricabile e fruibile gratuitamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Tra questi atti, citiamo ad esempio l'introduzione con la patch 1.1 di Apex Legends di un nuovo sistema per segnalare ingame i giocatori scorretti e la futura aggiunta di un ban temporaneo per chi decide di abbandonare i propri compagni di squadra nel corso di una partita, con tempistiche e modalità che non dovrebbero discostarsi da quelle adottate in altri contesti videoludici come Rocket League, ossia con un "mini-ban" senza ulteriori conseguenze e della durata simbolica di massimo 5 minuti.