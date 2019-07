La community di Fallout 76 insorge per i bug della Patch 11: ecco la risposta di Bethesda

A dispetto delle ottime premesse e delle importanti aggiunte contenutistiche che contraddistinguono la Patch 11 di Fallout 76, il lancio del nuovo aggiornamento del kolossal sci-fi di Bethesda ha scatenato le proteste della community a causa dei numerosi bug e glitch emersi con l'update gratuito.

Una volta installato l'aggiornamento su PC, PS4 e Xbox One, diversi esploratori dell'universo post-apocalittico di Fallout 76 affermano di aver dovuto far fronte a modelli poligonali trasparenti, a PNG senza volto, ad Armature Atomiche evanescenti che affondano nel terreno e a moltissimi altri problemi che rendono quasi impossibile proseguire serenamente l'avventura tra le foreste mutanti dell'Appalachia senza incappare in qualche glitch o bug di sorta che rovini l'esperienza di gioco.

La mole di segnalazioni e di messaggi di protesta pubblicati sul forum ufficiale del gioco, così come sulle pagine di ResetEra e Reddit, ha spinto i rappresentanti di Bethesda a rivolgersi ai colleghi di Polygon per informarci che "stiamo esaminando i problemi segnalati dopo il lancio della Patch 11. In futuro è prevista la pubblicazione rapida di un aggiornamento per risolvere in modo specifico il problema delle 'false' creature Leggendarie, oltre a introdurre delle soluzioni per i problemi di stabilità segnalati. Continueremo a monitorare il feedback e ad affrontare eventuali problemi aggiuntivi nel modo più rapido ed efficiente possibile".

A margine dell'E3 2019 e dell'annuncio dell'esperienza battle royale di Nuclear Winter, Pete Hines di Bethesda ha ribadito la volontà della compagnia di non abbandonare Fallout 76 e di volerlo supportare attivamente con aggiornamenti gratuiti e aggiunte contenutistiche. Sperando sempre che i prossimi update sapranno essere meno problematici della Patch 11, ovviamente.