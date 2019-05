La community di Mortal Kombat 11 ha scovato nel gioco un easter egg a tema Toy Story

Spesso, gli sviluppatori videoludici si divertono ad inserire nelle proprie creazioni diversi easter egg, con cui sorprendere i giocatori più attenti ai dettagli.

È questo il caso anche per Mortal Kombat 11, al cui interno la cui community ha scovato un riferimento decisamente peculiare. Come segnalato dall'utente attivo su Reddit con il nickname "Wrathful Scorpion", è infatti possibile trovare nel picchiaduro di NetherRealm un easter egg a tema Toy Story. È possibile notarlo utilizzando il personaggio di Johnny Cage: per festeggiare una vittoria quest'ultimo potrebbe infatti impugnare un'action figure raffigurante se stesso. Ebbene, come potete verificare in calce, quest'ultima porta incisa sotto un proprio stivale il nome della figlia di Johnny, Cassie. Impossibile non cogliere il riferimento allo sceriffo Woody di Toy Story: anche il piccolo Andy aveva infatti inciso il proprio nome sotto lo stivale del giocattolo. È possibile che da bambina Cassie giocasse proprio con quell'action figure raffigurante il padre?



Un riferimento sicuramente inaspettato, ma che saprà sicuramente strappare un sorriso ai fan del franchise Diney Pixar, ormai prossimo a realizzare un nuovo esordio nelle sale cinematografiche. Proprio recentemente, infatti, il pubblico ha potuto visionare un Trailer di Toy Story 4, la cui pubblicazione è attesa per il prossimo 26 giugno. Restando in tema di citazioni, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare una rassegna video dei migliori easter egg di Marvel's Spider Man.