La community di No Man's Sky ringrazia Hello Games con un cartellone pubblicitario

Il virtuoso supporto post-lancio di No Man's Sky garantito dagli autori di Hello Games spinge i membri dell'affiatata community del forum di Reddit a premiare gli sforzi compiuti dal team inglese al seguito di Sean Murray con un cartellone pubblicitario di ringraziamento.

Il cartellone è stato affisso davanti ai nuovi uffici di Guildford di Hello Games (la sede precedente è stata distrutta da un'alluvione avvenuta nel 2013) ed è stato finanziato attraverso una campagna di raccolta fondi su GoFundMe tra i membri del subreddit di No Man's Sky conclusasi alla ragguardevole cifra di 3.335 dollari, quasi il doppio rispetto ai 1.750 dollari richiesti per comprare l'insegna e il relativo spazio pubblicitario.

La simpatica immagine ritratta sul cartellone riprende il meme utilizzato dagli appassionati di No Man's Sky nei periodi precedenti al lancio degli aggiornamenti gratuiti che hanno contribuito a rimpolpare di contenuti la galassia procedurale di questo ambizioso progetto.

Sia i curatori dei canali social del boss di Hello Games che lo stesso Murray, naturalmente, hanno ringraziato di cuore gli organizzatori dell'iniziativa. Nel corso delle prossime settimane, oltretutto, è prevista la pubblicazione di un nuovo update gratuito, No Man's Sky Beyond, che introdurrà moltissimi elementi di gameplay legati al multiplayer e il supporto a PS VR su PlayStation 4.

Il buon Francesco Delrio ha ripercorso su queste pagine le tappe fondamentali del lungo e faticoso viaggio intrapreso da Hello Games per dare forma al progetto di No Man's Sky attraverso uno speciale dedicato all'esperienza di Sean Murray come specchio dell'industria.