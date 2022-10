Per la community, Overwatch è troppo tossico da quando è diventato gratuito

Sembra che per Overwatch 2 non ci sia un attimo di tregua. Dopo aver discusso della skin di Lucio capace di rendervi visibili attraverso i muri del gioco, la community si è trovata a confrontarsi in merito a un altro problema molto rilevante: la tossicità dei giocatori.

La discussione è stata aperta su Reddit dall'utente Malina_Island, secondo cui Overwatch 2 sarebbe addirittura peggiore del precedente, in quanto a tossicità. L'utente ha affermato di ricevere decine di messaggi minatori al giorno all'interno della chat del gioco, molti di più di quanti ne abbia mai ricevuti in passato. La descrizione è insomma quella di un'esperienza frustrante, all'interno di un ambiente in cui la positività sembra essere del tutto assente.

Nel corso della discussione, diversi utenti hanno espresso il proprio parere sulle motivazioni legate a questo fenomeno. A detta di molti, da quando Overwatch è diventato gratuito la sua fanbase si è ampliata enormemente, portando a una maggiore diffusione delle 'teste calde'.

Ma le vere problematiche risiederebbero, a quanto pare, nel fatto che il processo di ottenimento delle skin obbliga i giocatori a un certo numero di vittorie legate alle sfide settimanali. Un iter a quanto pare molto stressante e che potrebbe essere tra le concause della rabbia accumulata da molti di questi giocatori, frustrati per aver fallito i propri obiettivi in-game.

In ogni caso, questi comportamenti non sono assolutamente da tollerare, specie in giochi comunitari come quello di Blizzard. Ci auguriamo quindi che gli sviluppatori continuino ad amministrare la situazione con giudizio.

Nel frattempo, e con la fine di ottobre ormai vicina, sta per arrivare l'evento di Halloween di Overwatch 2. Questo evento, che durerà dal 25 ottobre all'8 novembre, permetterà ai giocatori di participare ad attività PvE contro gli eserciti del malefico Dr. Junkenstein. Gli utenti avranno quindi modo di ottenere delle ricompense come skin, emote e tanto altro a tema orrorifico.