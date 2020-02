La community PlayStation chiede a Sony novità su PS5 dopo il reveal di Xbox Series X

Nella giornata di ieri Microsoft ha annunciato le caratteristiche tecniche ufficiali di Xbox Series X con un post su Xbox Wire, strategia criticata da alcuni analisti come Daniel Ahmad ma che evidentemente sembra dare i suoi frutti, tanto che Xbox Series X è schizzata in cima alle tendenze social in pochissime ore.

Dall'altro lato invece tutto tace per quanto riguarda Sony, con la compagnia giapponese che continua a mantenere il silenzio in attesa di una presentazione ufficiale della nuova console apparentemente prevista in primavera. I membri del Subreddit PS5 si sono scatenati chiedendo a gran voce novità su PlayStation 5 e lanciando l'hashtag "State of Patience" per far capire il proprio malcontento riguardo la strategia comunicativa dell'azienda.

C'è chi chiede a Sony di rivelare le specifiche tecniche di PlayStation 5, chi la data di lancio e il prezzo e chi ancora vorrebbe chiarezza sulla retrocompatibilità della nuova console, per capire se questa sarà dotata di una funzionalità simile a Smart Delivery e programmare meglio l'acquisto dei giochi per i prossimi mesi.

Non sappiamo se l'appello della community darà i suoi frutti, al momento Sony continua a mantenere il riserbo su PS5 e sulle attività previste per il 2020, il colosso nipponico non parteciperà a numerosi eventi tra cui PAX East di Boston, GDC di San Francisco ed E3 di Los Angeles, resta da capire dunque quali saranno le modalità dell'annuncio di PlayStation 5.