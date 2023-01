La community si scaglia contro il nuovo evento di Overwatch 2: 'Il peggiore finora!'

Sembra che il nuovo evento di Overwatch 2, Battaglia per l'Olimpo, non sia riuscito a soddisfare totalmente le aspettative della community di videogiocatori, che si è espressa in rete con commenti molto forti sul lavoro compiuto dagli sviluppatori.

Per coloro che non ne fossero a conoscenza, Battaglia per l'Olimpo ha introdotto delle sfide a tempo, mirate all'ottenimento di una skin gratuita, all'interno di una serie di deathmatch tutti contro tutti. Ebbene, come testimoniato dai commenti presenti all'interno di un recente post nel subreddit dello sparatutto, i giocatori sono stati molto critici nei confronti dell'offerta contenutistica di questo nuovo evento.

L'opinione diffusa è che la skin gratuita offerta dagli sviluppatori - che tra l'altro sembra essere stata già sbloccata in precedenza da gran parte della playerbase - non sia una ricompensa abbastanza stimolante rispetto al tempo che bisogna impiegare per completare le task dell'evento; molti giocatori hanno inoltre criticato il bilanciamento della modalità tutti contro tutti, giudicata come noiosa e caotica.

Questi commenti si aggiungono alle recenti polemiche relative agli XP di Overwatch 2, che hanno visto i giocatori accusare Blizzard di aver volutamente rallentato la progressione all'interno del gioco senza però avvisare la community.

Rimaniamo in attesa di commenti ufficiali da parte degli sviluppatori in merito a queste problematiche.