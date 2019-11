La guerra si fa 'nucleare' sul serio su Fallout 76, giocatori bombardano i pacifisti

La community di Fallout 76 si sta rivelando sempre più tossica. O creativa: decidete voi. Come vi abbiamo raccontato tempo fa, era iniziata una sorta di lotta di classe in Fallout 76 tra i giocatori non paganti e gli abbonati a Fallout 1st, che venivano presi di mira costantemente durante il gioco.

Gli abbonati hanno iniziato poi a rispondere, organizzandosi in un clan chiamato Aristocrazia Apocalittica, che prendeva a sua volta di mira chi non possedeva una sottoscrizione, con scene appunto da "ricchi contro poveri" che rendevano l'ambiente di gioco davvero ostile e frustrante.

Adesso è arrivata una nuova soluzione trovata da qualche giocatore per dare fastidio anche ai giocatori pacifisti. Come saprete infatti, in Fallout 76 se un giocatore prende di mira qualcuno e inizia a sparargli, questi non subirà alcun danno, a meno che non decida di iniziare a combattere in risposta. C'è addirittura la modalità pacifista selezionabile, per evitare di attaccare qualcuno in maniera accidentale iniziando così un duello.

Purtroppo però attualmente i danni da radiazione riescono a bypassare questa restrizione, e così qualcuno sta incominciando a lanciare bombe atomiche e mine nucleari contro i giocatori pacifisti, in modo che anche se i giocatori presi di mira non dovessero rispondere al fuoco, subirebbero comunque danni da radiazioni, e l'attacco di mostruose creature generate dalla radioattività.

Per fortuna il fenomeno sembra ancora piuttosto circoscritto, ma sta iniziando ad espandersi, e diversi giocatori lo stanno riportando a Bethesda, che per il momento non ha ancora preso provvedimenti. Si tratta però di un modo per violare una meccanica di gioco, per cui è plausibile che la software house decida di utilizzare il pugno duro. O forse era tutto previsto da principio?

Sono tempi bui per i pacifisti, insomma, ma del resto in un gioco chiamato Fallout, c'era da aspettarselo.