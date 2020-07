Il Como 1907 sceglie Exeed per la creazione del proprio team esports

Il Como 1907 sbarca nel mondo Esports annunciando la partnership con Exeed e ingaggiando due dei migliori pro-player a livello nazionale. Un’altra iniziativa a testimonianza della volontà del Como 1907 di innovare e investire sul mondo dei videogiochi competitivi, un movimento in continua crescita che coinvolge ormai milioni di appassionati.

Exeed è una delle società leader negli Esports in Italia, con un’attività a 360 gradi che va dall’organizzazione di tornei, alla gestione di un roster di giocatori che vengono allenati e seguiti giorno per giorno.

Una partnership importante che certifica ancora una volta la vicinanza tra sport reali e sport virtuali. I giocatori del Como saranno Pavel Romanini (@Pavel) e Jeff Newton (@JeffJn8). Pavel, classe 1998, è un ottimo giocatore a livello nazionale per Xbox, mentre JeffJn8, classe 2001, è tra gli astri nascenti del pro-gaming nazionale per PlayStation.

“Abbiamo deciso di integrare una sezione eSports perché siamo convinti che questa attività si sposi perfettamente con la natura del club, che guarda in avanti alle nuove opportunità di business e di engagement verso i più giovani” ha spiegato il Responsabile Commerciale del Como 1907, Flavio Farè. “Come partner abbiamo scelto Exeed, uno dei maggiori player a livello nazionale per quanto riguarda il mondo eSports. La nostra volontà è sempre quella di affidarci a partner di qualità. Tutto il loro percorso sportivo, e non, sarà ovviamente raccontato da vicino e dall’interno dalla nostra piattaforma OTT, Como Tv. Insomma, siamo pronti a lanciarci in questa nuova avventura e ci tengo a fare un grosso in bocca al lupo ai nostri nuovi giocatori” ha concluso Farè.

Grande soddisfazione anche da parte di Federico Brambilla, CEO e co-founder di Exeed: “Una delle nostre missioni è quella di avvicinare sempre di più lo sport reale a quello virtuale, e la collaborazione con una società di calcio storica come Como 1907 sarà sicuramente fondamentale per la crescita dell’interno movimento Esports in Italia. I player professionisti sono ormai equiparabili ai calciatori professionisti, sia in termini di popolarità, sia per quanto riguarda gli allenamenti e lo spirito competitivo. Non a caso, quasi tutti i club di calcio italiani stanno creando una propria sezione Esports, e siamo orgogliosi di poter aiutare il Como 1907 in questo lungimirante progetto”.

La partnership con Como 1907 fa seguito a un periodo di grandi successi per Exeed, che continua il suo percorso di rafforzamento nel panorama Esports italiano: Matteo Ribera, player di punta del team per FIFA, si è infatti confermato numero 1 in Italia (e 52 al mondo) su Xbox.

Ma non solo, perché anche i player Turna e Swaggermeist hanno ottenuto un ottimo piazzamento al torneo Red Bull The Br4wl di Hearthstone, raggiungendo entrambi la finale. “Questi primi mesi del 2020 ci hanno visti protagonisti sia nelle gare, sia nelle iniziative non competitive: abbiamo dato molta importanza ad eventi promozionali coinvolgendo calciatori e calciatrici della Serie A, superando così le difficoltà del lockdown. L’accordo con Como 1907 è la ciliegina sulla torta di un anno positivo, e per cui abbiamo in serbo ancora tante novità”, conclude Brambilla.