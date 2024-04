La comoda USB C Docking Station con 10 porte a un prezzo RIDICOLO!

USB C Docking Station offre Hub USB C doppio display Selore&S-Global, con 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x porta USB C (supporta solo la ricarica PD), 3x interfaccia USB 3.0, 1 x lettore di schede SD/TF, 1 x interfaccia auricolare/audio. Prendilo ora con il 20% di sconto e paga solo 31,99 euro!

L'uscita video sarà 4K solo se il dispositivo supporta la risoluzione 4K, si consiglia pertanto di utilizzare un cavo HDMI 2.0 o superiore.

L'uscita HDMI e VGA può essere utilizzata contemporaneamente per diversi dispositivi di visualizzazione (si pensi a monitor, TV, proiettori). La risoluzione massima in uscita è fino a 4K (3840 x 2160 @ 30Hz) tramite la porta HDMI1. Mentre sarà di 1920 x 1080 @ 60Hz tramite la porta VGA. Quando si utilizzano contemporaneamente HDMI e VGA, l'immagine in uscita è la stessa. Inoltre il dispositivo M1/M2 MacBook Air/Pro può collegare solo fino a 1 monitor esterno.

La porta Gigabit Ethernet RJ45 offre una velocità Internet cablata più stabile e più veloce fino a 1000 Mbps, che risolve perfettamente il problema delle porte di rete insufficienti.

Supporta il protocollo PD 3.0, supporta un ingresso massimo di 100 W, alimenta rapidamente computer come un MacBook Pro. Ingresso audio da 3,5 mm, che permette di collegare cuffie o altoparlanti per un audio stereo confortevole.



