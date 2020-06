La companion app di Xbox sta per cambiare volto su iOS e Android

Nelle ultime ore è stato ufficializzato da parte di Microsoft l'inizio dei lavori su una nuova companion app di Xbox in arrivo prossimamente su dispositivi iOS e Android.

Di recente è diventata sempre più evidente la distanza dal punto di vista del design tra la companion app della console Microsoft e le altre applicazioni come Xbox Game Pass e Project xCloud. Sembra quindi che il colosso di Redmond voglia lavorare su questo frangente per uniformare le interfacce delle applicazioni e renderle più veloci, magari rimuovendo alcune feature considerate inutili. Questa strategia sta coinvolgendo anche le app di Windows 10, dal momento che solo qualche giorno fa Xbox (beta) si è aggiornata ad una nuova versione e presto potremmo assistere al lancio di Mercury, il nuovo Microsoft Store che dovrebbe finalmente offrire un'interfaccia rapida ed intuitiva.

Al momento non è ancora stato annunciato un periodo d'uscita per la nuova companion app di Xbox, ma è molto probabile che Microsoft stia lavorando per riuscire a pubblicarla almeno entro l'arrivo sugli scaffali di tutti i negozi di Xbox Series X, previsto entro la fine del 2020.

Avete già dato un'occhiata al filmato che mostra in azione Mercury, il nuovo store di Xbox in arrivo prossimamente su Windows 10?