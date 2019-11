Company of Heroes 2 è gratis su Steam per un periodo limitato: fatelo vostro per sempre!

SEGA e Relic Entertainment hanno deciso di fare un gradito regalo a tutti i giocatori di Steam: per un periodo limitato, è possibile riscattare gratuitamente Company of Heroes 2!

L'iniziativa sarà disponibile fino alle ore 19:00 di domani 17 novembre, pertanto vi consigliamo di approfittarne quanto prima. Una volta riscattato attraverso la pagina del prodotto, Company of Heroes 2 rimarrà per sempre nella vostra libreria di Steam, pronto per essere giocato senza limiti di tempo. Adesso è anche possibile ottenere gratuitamente il DLC Victory At Stalingrad effettuando l'abbonamento alla newsletter ufficiale del gioco.

Per chi non lo sapesse, Company of Heroes è uno strategico in tempo reale ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. Il gioco base Il gioco di base Company of Heroes 2 dà accesso ad una campagna per giocatore singolo vissuta dal punto di vista di un comandante sovietico dell’Armata Rossa, e due eserciti multigiocatore: l’Armata Rossa (SOV) e la Wehrmacht (GER).

SEGA ne ha inoltre approfittato per lanciare una delle più grandi campagne promozionali di sempre legate al gioco, scontando tutti i principali DLC di Company Heroes 2 fino al 75%. I saldi proseguiranno fino alle 19:00 di domenica 24 novembre, pertanto avete tutto il tempo di scaricare il gioco base gratuitamente e valutare l'eventuale acquisto di un DLC aggiuntivo. Nel frattempo, i migliori giocatori del mondo si stanno sfidando nel Campionato Mondiale del 2019 di Company of Heroes 2 (visibile sul canale Twitch di Relic), che mette in palio un montepremi di oltre 20 mila dollari.