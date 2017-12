Company of Heroes 2 per PC scaricabile gratis da Humble Store

Se Steam regala, Humble Store offreper PC, Mac e Linux in free download. Il gioco potrà essere scaricato fino al 16 dicembre, una volta riscattatosarà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza limitazioni di alcun tipo.

La versione in download è quella Standard, priva quindi di contenuti aggiuntivi di alcun tipo, in ogni caso si tratta di un regalo da non sottovalutare, considerando il prezzo di listino normalmente pari a 19,99 euro. Per scaricare Company of Heroes 2 gratis vi basterà andare su Humble Store, effettuare login con il vostro account e aggiungere il gioco al carrello per ricevere una chiave da riscattare immediatamente tramite Steam.

Buon divertimento con Company of Heroes 2!