Company of Heroes 2: l'RTS di Relic compie cinque anni ed è gratis su Steam

I vertici di SEGA ci invitano a festeggiare il quinto anniversario dall'uscita di Company of Heroes 2 con un'offerta imperdibile per tutti gli appassionati di strategici in tempo reale: ad adesso, e per un periodo di tempo limitato, è possibile scaricare gratuitamente su Steam il capolavoro RTS di Relic Entertainment.

Il gioco potrà essere scaricato dal negozio di Valve per un periodo di tempo limitato ma, una volta effettuato il download, sarà nostro per sempre e rimarrà nel catalogo digitale del proprio account Steam.

La versione propostaci è quella Standard: chi vorrà vivere l'esperienza strategica definitiva di Company of Heroes 2, sempre in queste ore è possibile ciascuno dei pacchetti di espansione con un forte sconto del 75% sul prezzo di listino.

Con il secondo capitolo della loro amata saga ad ambientazione bellica, i ragazzi del team canadese di Relic ci catapultano nel 1941 per farci sperimentare gli orrori della campagna di Russia e consentirci di prendere parte alle furiose battaglie tra le truppe naziste e quelle sovietiche scoppiate sul fronte orientale della Seconda Guerra Mondiale.

Se amate il genere degli RTS e volete recuperare uno dei videogiochi strategici più importanti degli ultimi anni, vi consigliamo di approfittare al più presto di questa offerta prima che Company of Heroes 2 torni su Steam al suo prezzo abituale.