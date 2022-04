Company of Heroes 3: l'arte e l'autenticità sono al centro del nuovo Diario dello Sviluppo

Dopo quasi tre mesi dall'ultima volta, i ragazzi di Relic Entertainment tornano a pubblicare un video-diario dello sviluppo di Company of Heroes 3, stavolta per parlarci di argomenti come l'arte e l'autenticità.

Il team di sviluppo ha lavorato molto in questi anni per restituire un senso di realismo nei propri prodotti, uno sforzo portato avanti anche per questo terzo capitolo con l'aiuto di storici esperti, che hanno messo a disposizione le loro conoscenze, la visione di centinaia di ore di documentari sulla Seconda Guerra Mondiale e la lettura autentici diari tecnici risalenti all'epoca in esame. Per Company of Heroes 3 è anche stato creato un sistema chiamato "Paper Doll", che ha permesso la progettazione degli oggetti di gioco in maniera modulare. Grazie ad esso gli outfit dei soldati dei differenti schieramenti possono essere facilmente modificati per apparire diversi tra loro e soprattutto autentici. Il filmato, che potete visionare comodamente in cima a questa notizia, offre anche uno sguardo approfondito sugli avanzamenti compiuti dalle animazioni e dai comportamenti di veicoli e unità nel corso degli anni.

Company of Heroes 3, ricordiamo, è atteso nella seconda metà del 2022 su PC. I suoi creatori lo descrivono come il capitolo più grande e migliore della serie, caratterizzato da combattimenti emozionanti e difficili scelte strategiche da compiere nel teatro di guerra sul Mediterraneo. Se volete approfondire, potete guardare anche il video-diario sul design delle missioni di Company of Heroes 3.