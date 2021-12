Company of Heroes 3 e Campagna d'Italia: tanti dettagli sul kolossal RTS nel nuovo video

Terminata la prova gratis di Company of Heroes 3 incentrata sulla modalità Schermaglia, i ragazzi di Relic Entertainment tornano a discutere delle novità che attraverseranno la Campagna principale del loro prossimo, attesissimo kolossal strategico ambientato in Italia e nei Paesi del Mediterraneo.

L'ultima infornata di dettagli offertaci dagli sviluppatori canadesi fornisce dei chiarimenti sulla natura "dinamica" della mappa che ospiterà le battaglie della Campagna. A detta di Relic, ciascuno scenario digitale che farà da sfondo alle missioni della componente singleplayer di Company of Heroes 3 si allontanerà dalla struttura lineare dei capitoli precedenti per rifarsi, invece, a quanto proposto nell'espansione Ardennes Assault del secondo episodio, anch'esso contraddistinto da mappe dinamiche.

A tal proposito, il produttore esecutivo di Relic, David Littman, spiega che "questo approccio sarà la nostra 'salsa segreta' del successo di Company of Heroes 3, specie per quanto riguarda la connessione delle attività da svolgere tra la mappa strategica e le battaglie RTS vere e proprie". La natura dinamica delle ambientazioni si ripercuoterà sull'IA nemica: in base al dispiegamento delle truppe, alla logistica e alle azioni compiute per supportare le proprie truppe, l'alto comando nazista reagirà di conseguenza decidendo di volta in volta quali strategie adottare.

Ogni scelta compiuta dall'IA nemica, ovviamente, sarà fedele al contesto storico, come sottolinea il responsabile della mappa della Campagna Andrew Deneault dichiarando come "la potenza aerea tedesca stava iniziando a indebolirsi, perciò utilizzeranno i loro velivoli in modo molto selettivo, ad esempio con attacchi ai porti, bombardamenti alle linee di rifornimento e blitz contro le navi. Per questo, l'approccio sia aereo che navale alle battaglie sarà diverso dal solito proprio perché i tedeschi, in quella specifica fase del conflitto, decisero di modificare le proprie strategie".

Di particolare interesse è poi la conferma, da parte di Relic, della presenza dei partigiani come ulteriore risorsa a disposizione dei giocatori nel corso della Campagna: queste specifiche unità saranno in grado di eseguire azioni mirate senza consumare tante risorse quanto quelle richieste per mobilitare le truppe regolari, ma saranno anche in grado di oltrepassare le linee nemiche per andare in avanscoperta o compiere azioni di sabotaggio.

A questo punto non ci resta che attendere la data di lancio ufficiale di Company of Heroes 3, prevista indicativamente nella seconda metà del 2022 in esclusiva su PC. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere la nostra prova di Company of Heroes 3 con l'Italia protagonista.