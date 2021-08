Company of Heroes 3 come The Witcher o i GDR BioWare? La campagna avrà una storia dinamica

Nell'ultimo diario di sviluppo condiviso da Relic, gli autori canadesi hanno confermato l'adozione di un sistema dinamico per la progressione della storia della campagna principale di Company of Heroes 3, il kolossal strategico ambientato in ambientato in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale.

Nella lunga disamina degli interventi compiuti per evolvere l'esperienza singleplayer della serie e stratificarne la narrazione, il team di Relic spiega di essersi focalizzato sullo sviluppo di una campagna principale che, pur presentando una introduzione e un finale che saranno storicamente autentici a ciò che è avvenuto in Italia e negli altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo nel corso della Seconda Guerra Mondiale, proporrà missioni la cui trama sarà influenzata dalle azioni compiute dai giocatori.

A detta degli sviluppatori di Relic, quindi, la campagna singleplayer di Company of Heroes 3 "rifletterà la natura dinamica" del gioco, proponendo così eventi che varieranno in funzione delle scelte operate dagli utenti. Le decisioni assunte in determinate missioni, ad esempio, potranno variare i rapporti di forza tra le fazioni in guerra, garantendo così una maggiore rigiocabilità ma sempre nel rispetto degli eventi storici.

Tale approccio, ovviamente, sembra rifarsi all'esperienza ruolistica offerta da serie come The Witcher, Deus Ex, Dragon Age o Mass Effect. Consapevole dei dubbi sollevati dall'adozione di un simile sistema in una campagna principale che ambisce a ricostruire in maniera accurata le battaglie della Seconda Guerra Mondiale, il team di Relic chiarisce che "questo sistema non si tradurrà in una gigantesca ramificazione della storia, in stile BioWare. Vogliamo solo riflettere in maniera più modesta ciò che avviene sulla mappa, dando così modo ai giocatori di immergersi in una storia più avvincente".

Come svelato da Relic con il video d'annuncio di Company of Heroes 3, il kolossal strategico è previsto in uscita nella seconda metà del 2022 in esclusiva su PC.